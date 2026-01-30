Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 05:21
    Россия уже приостановила удары по Украине после обращения президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину.

    Как передает Report, об этом лидер США заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.

    "Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды", - отметил он.

    Ранее Трамп заявил на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По его словам, Путин на его призыв ответил согласием.

