Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину

Россия уже приостановила удары по Украине после обращения президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину.

Как передает Report, об этом лидер США заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.

"Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды", - отметил он.

Ранее Трамп заявил на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По его словам, Путин на его призыв ответил согласием.