Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину
- 30 января, 2026
- 05:21
Россия уже приостановила удары по Украине после обращения президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину.
Как передает Report, об этом лидер США заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.
"Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды", - отметил он.
Ранее Трамп заявил на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По его словам, Путин на его призыв ответил согласием.
