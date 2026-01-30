В ЦАХАЛ сообщили о нанесении удара по члену ХАМАС в Газе
- 30 января, 2026
- 03:11
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по члену группировки ХАМАС в Газе.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля напала на террориста из организации ХАМАС, который планировал нанести удар по силам Армии обороны Израиля в ближайшем будущем", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда мирному населению, включая использование точного вооружения.
03:11
