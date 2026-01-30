МИД РФ: Сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией
- 30 января, 2026
- 04:12
Форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.
Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
По его словам, интерес Армении к членству в Европейском союзе не может не вызывать тревоги:
"Мы надеемся, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - подчеркнул Масленников.
