МИД РФ: Сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией

Форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, интерес Армении к членству в Европейском союзе не может не вызывать тревоги:

"Мы надеемся, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - подчеркнул Масленников.