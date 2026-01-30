Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    МИД РФ: Сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией

    МИД РФ: Сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией

    Форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    По его словам, интерес Армении к членству в Европейском союзе не может не вызывать тревоги:

    "Мы надеемся, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - подчеркнул Масленников.

