Исполнительный директор UN-Habitat: Баку готов к проведению WUF13

Баку готов к проведению WUF13. Отчет, представленный Азербайджаном государствам-членам, показывает, что все подготовительные работы ведутся на высоком уровне.

Об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в комментарии американскому бюро Report в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

А. Россбах подчеркнула, что заседания и обсуждения, проводимые в преддверии WUF13, можно рассматривать как значимое событие, посвященное вопросам городов и урбанизации в глобальном масштабе:

"Это можно назвать своего рода Глобальным днем городов. Мы анализируем "Новую городскую повестку", принятую в 2016 году, которая реализуется уже десять лет. Теперь нам необходимо определить новые цели на последующее десятилетие. Как мы обсуждали с государствами-членами на встрече в Нью-Йорке, перед миром стоят многочисленные глобальные вызовы, и города играют в этом процессе ключевую роль. Вопросы жилья также занимают важное место в нашей повестке. Результаты, достигнутые в прошлом году в рамках ООН в сферах климата, финансирования и социального развития, показали, что урбанизация, города, местное управление и жилищная политика находятся в самом центре глобальной повестки. Именно поэтому проведение Всемирного форума городов (WUF13) совместно с Азербайджаном имеет для нас особое значение".

А. Россбах также сообщила, что 16–17 июля под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН состоится мероприятие высокого уровня, в рамках которого будет подведен итог последних десяти лет и определены будущие приоритеты:

"Этот год имеет стратегическое значение для UN-Habitat, поскольку в июле в Нью-Йорке будет проведен обзор Цели устойчивого развития №11 - "Устойчивые города и населенные пункты". Мы являемся хранителями SDG 11. Вопросы неформальных поселений и жилья остаются критически важными. Мы должны двигаться быстрее и ускорять инициативы в этой сфере. Кроме того, нынешний год является первым годом реализации нашего нового стратегического плана, сфокусированного на жилищной политике. Все эти процессы взаимно дополняют друг друга. Нью-йоркские встречи охватывают не только SDG 11, но и все Цели устойчивого развития, поскольку они тесно взаимосвязаны. Проведение обзора Новой городской повестки имеет критическое значение. Поэтому наша работа в Найроби, сотрудничество с государствами-членами в Найроби и Нью-Йорке, а также встречи, проводимые в Баку, в итоге должны привести к прочным и конкретным результатам".

Говоря о подготовке к WUF13 в Баку, А. Россбах отметила, что с точки зрения логистики и инфраструктуры город полностью готов.

"Я могу сказать, что Баку готов к проведению WUF13. Отчет, представленный Азербайджаном государствам-членам, подтверждает высокий уровень подготовки. UN-Habitat координирует регистрацию и участие в параллельных мероприятиях, и уже сейчас очевиден высокий интерес и спрос на участие в форуме. Он станет важной международной платформой для обсуждения городских вызовов, представления практического опыта и решений, а также обмена экспертными знаниями", - заключила Россбах.