    США ожидают, что Индия вступит в их технологический альянс Pax Silica в феврале

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 04:19
    Администрация США ожидает, что Индия присоединится к возглавляемому Вашингтоном технологическому альянсу Pax Silica в феврале.

    Как передает Report, об этом заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг во время выступления в Гудзоновском институте.

    "Две недели назад мы с радостью приветствовали Катар и ОАЭ в нашем партнерстве и с нетерпением ждем присоединения Индии в следующем месяце", - сказал он.

    По его словам, США одновременно ведут постоянные переговоры с другими партнерами в различных регионах, в том числе из Европы, Азии и Западного полушария, которые обладают уникальными возможностями в своих областях.

    "По мере нашего расширения мы будем создавать функциональные рабочие группы, которые будут использовать уникальный опыт каждой из стран-партнеров. Это гарантирует, что наша работа останется ощутимой, не будет сводиться к диалогу ради диалога и будет по-прежнему строго ориентирована на результаты", - добавил он.

    Отметим, что инициатива США Pax Silica направлена на создание инновационных цепочек производства и поставок полупроводников, важнейших полезных ископаемых, энергоносителей и технологий искусственного интеллекта. В объединение уже вошли Австралия, Великобритания, Греция, Израиль, Катар, ОАЭ, Сингапур, Республика Корея и Япония. Не стали подписывать соглашение об участии в альянсе ЕС, Канада, Нидерланды, Организация экономического сотрудничества и развития и Тайвань.

