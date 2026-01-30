Подготовка к WUF13 оказалась в центре внимания в ООН

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялось заседание "Группы друзей" Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвященное устойчивой урбанизации и новой повестке городского развития.

Как сообщает американское бюро Report, в заседании приняли участие постоянные представительства Польши и Зимбабве при ООН в качестве сопредседателей "Группы друзей", а также дипломаты Постоянного представительства Азербайджана при ООН, представители ряда государств-членов, должностные лица международных организаций и профильных структур.

В центре внимания встречи находилась подготовка к 13-й сессии Всемирного форума по вопросам городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года. Основной целью заседания стало обсуждение на раннем этапе процесса подготовки среднесрочного обзора реализации Новой повестки дня в области городского развития.

На заседании выступили постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский, исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах, постоянный представитель Малави при ООН госпожа Агнес Мэри Чимбири, а также заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева.

В выступлениях представителей UN-Habitat было отмечено, что сбор национальных докладов государств-членов уже завершен, а поступившая от различных структур и партнеров информация проходит этап аналитической обработки. В качестве одного из ключевых глобальных вызовов была обозначена мировая жилищная проблема. Подчеркнуто, что более одного миллиарда человек во всем мире проживают в неформальных поселениях, а на фоне стремительного роста городского населения вопросы доступа к жилью, его доступности и формирования климатически устойчивой городской среды остаются приоритетными.

Заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева подчеркнула, что форум впервые будет проведен в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа, выразив гордость тем, что Баку станет площадкой для столь значимой глобальной инициативы.

По ее словам, в рамках форума жилищная тематика будет рассматриваться не как отдельное направление, а как сквозной элемент всей городской экосистемы. Планируется обсуждение практического опыта различных стран, реальных механизмов решения проблем, формирование партнерств и достижение прикладных, реализуемых результатов. По итогам форума предполагается подготовка итогового отчета и коллективного призывного документа, определяющего ориентиры на последующие годы.

Она также сообщила, что в рамках программы впервые состоится саммит лидеров с участием глав государств и правительств. Запланированы полноценная однодневная результативная встреча на уровне министров, региональные консультации, круглые столы и пленарные заседания. В ходе шести высокоуровневых тематических диалогов будут рассмотрены вопросы неформальных поселений, посткризисного восстановления, взаимосвязи климата и жилья, экономической роли жилищного сектора, а также моделей его финансирования.

Касаясь организационных вопросов, Г. Рзаева отметила, что основной площадкой форума выбран Бакинский олимпийский стадион, где подготовительные работы продолжаются в интенсивном режиме:

"Формируется волонтерская программа с привлечением около 2 500 добровольцев. Одной из ключевых составляющих форума станет городская выставка площадью порядка 35 тысяч квадратных метров, на которой будут представлены международный опыт и инновационные решения".

В выступлениях подчеркивалось, что форум является платформой не только для принимающей страны или UN-Habitat, но и для всего международного сообщества. Государства-члены были приглашены к активному участию в мероприятии.

Заседание продолжилось в формате вопросов и ответов.