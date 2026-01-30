EU Today: Азербайджан — уникальное связующее звено между Европой и Центральной Азией

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    В авторитетном издании Европейского союза EU Today опубликована аналитическая статья редактора, известного политического обозревателя и публициста Гэри Картрайта, посвященная современному этапу отношений Азербайджана с Европейским союзом.

    Как сообщает Report, автор подчеркивает, что Азербайджан вышел из тридцатилетнего конфликта с Арменией не только как победитель, но и как государство, сформировавшее новую стратегию, ориентированную на развитие, сотрудничество и партнерство с Западом.

    По мнению политического аналитика, завершив почти тридцатилетнюю войну и восстановив территориальную целостность, официальный Баку сегодня последовательно продвигает повестку мира. На смену эпохе конфронтации пришел этап экономической модернизации, дипломатического диалога и активного укрепления связей в западном направлением.

    На этом фоне, отмечает автор, перед Брюсселем открывается уникальное окно возможностей: укрепить мир в регионе, нарастить инвестиционное присутствие и усилить геополитические позиции Европейского союза на его юго-восточных рубежах.

    "Европейский союз уже является крупнейшим торговым партнёром Азербайджана и ведущим инвестором. В то же время Брюссель формирует значительную часть торговых и инвестиционных потоков Баку. Азербайджан также осуществляет важные поставки газа через Южный газовый коридор, помогая Европе снижать зависимость от традиционных поставщиков и внося реальный вклад в её энергетическую безопасность", - подчеркивается в публикации.

    Отдельное внимание автор уделяет геостратегическому положению страны. Азербайджан, находящийся на пересечении Европы и Центральной Азии, обладает уникальным транзитным и политическим потенциалом, что делает его незаменимым элементом формирующейся евразийской архитектуры. В этой связи известный политический обозреватель подчёркивает, что Европейскому союзу следует рассматривать Баку как равноправного и самостоятельного участника региональных процессов.

    При этом Брюсселю важно учитывать и более широкий региональный контекст. По мере развития черноморской политики ЕС и обновления стратегии "Восточного партнерства" Азербайджан должен занять в них одно из центральных мест.

    Именно Баку сегодня играет ключевую роль в укреплении транспортных коридоров между Каспийским морем и Европой, формируя устойчивое пространство сотрудничества - от Украины и Грузии до всего Южного Кавказа.

    Автор подчеркивает, что постконфликтный поворот Азербайджана в сторону Запада – это не краткосрочная дипломатическая тактика и не политический жест момента, а глубокая структурная трансформация, отражающая стратегический выбор государства.

    В этой связи, заключает Гэри Картрайт, Европейскому союзу следует воспринимать новую главу в отношениях с Азербайджаном с ясным пониманием происходящих изменений, реальными обязательствами и долгосрочным стратегическим видением будущего.

    "EU Today": Azərbaycan Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında unikal mövqeyə malikdir
