    Pezeşkian dəstək aksiyasına qatılanlara təşəkkür edib

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 00:14
    Pezeşkian dəstək aksiyasına qatılanlara təşəkkür edib

    İran xalqının mitinqi terrorçulara qarşı milli gücün nümayişidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian deyib.

    Pezeşkian dəstəyə görə İran xalqına təşəkkür edib. "Belə xalqın nümayəndəsi olmaqdan qürur duyuram, çünki bəzi güclərin hiylələri puç oldu" , - o bildirib.

    Xatırladaq ki, İranda etirazlar 2025-ci il dekabrın sonunda yerli valyutanın - rialın devalvasiyasına görə başlayıb. İlkin olaraq əsas mövzu mübadilə məzənnəsinin kəskin dəyişməsi və bunun topdansatış və pərakəndə qiymətlərə təsiri idi, lakin sonradan ölkənin bir sıra şəhərlərindəki etiraz aksiyaları polislə toqquşmalara çevrilib. Həm təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları, həm də iğtişaşlarda iştirak edənlər arasında ölənlər və xəsarət alanlar var.

    Məsud Pezeşkian dəstək aksiyası İran

