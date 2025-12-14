Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Bild: В ФРГ пятерых подозревают в планировании нападения на рождественском рынке

    • 14 декабря, 2025
    • 01:21
    Bild: В ФРГ пятерых подозревают в планировании нападения на рождественском рынке

    Полиция в ФРГ задержала пять человек, подозреваемых в планировании нападения на рождественском рынке недалеко от Дингольфинга (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

    По информации издания, задержание произошло в пятницу. Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как утверждает Bild, планировали совершить наезд на автомобиле на рождественском рынке. Египтянин, как отмечает Bild, был имамом и якобы призвал трех марокканцев совершить это нападение.

    Лента новостей