Almaniyada Milad bazarına hücum planlaşdıran beş nəfər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 14 dekabr, 2025
- 02:12
Almaniya polisi ölkənin cənubundakı Dinqolfinq (Bavariya) yaxınlığındakı Milad bazarında hücum planlaşdırmaqda şübhəli bilinən 5 nəfəri həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.
Qəzetin məlumatına görə, həbs cümə günü baş tutub. Şübhəlilərin üçü mərakeşli, biri misirli və digəri isə suriyalıdır.
Onlar Milad bazarındakı insanlara avtomobillə hücum etməyi planlaşdırıblar. İmam olan misirli üç mərakeşlini hücumu həyata keçirməyə çağırıb.
Son xəbərlər
02:12
Almaniyada Milad bazarına hücum planlaşdıran beş nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
01:40
ABŞ-də mətbəx mebeli ilə əlaqəli ilk təhlükəli xəstəlik halı müəyyən edilibSağlamlıq
01:11
WSJ: Heç bir ölkə ABŞ-nin Qəzzaya sülhməramlı yerləşdirmək təklifinə razılıq verməyibDigər ölkələr
00:50
Video
Fransa "Uşaq Avroviziyası 2025" mahnı müsabiqəsinin qalibi olub - YenilənibŞou-biznes
00:44
Con Koul: Belarus yaxın aylarda daha min məhkumu azad edə bilərDigər ölkələr
00:22
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibİnfrastruktur
00:02
Tramp: Suriyada ABŞ hərbçilərinin qətlinə görə İŞİD-i ciddi qisas gözləyirDigər ölkələr
23:50
Zelenski gələn həftə Trampın nümayəndələri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
23:46