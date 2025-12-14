WSJ: США пока не добились согласия на отправку миротворцев в Газу

Ни одна страна пока не дала США согласия на размещение своих военных в секторе Газа в составе международных стабилизационных сил.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее на этой неделе Госдепартамент официально направил более чем 70 государствам запросы об оказании военной или финансовой помощи стабилизационным силам, указывает издание. Согласно его данным, Вашингтон обратился как к "с своим близким союзникам, таким как Италия и Франция, так и к небольшим странам, включая Мальту и Сальвадор". В послании отмечалось, что страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, уже ведут переговоры с США о финансировании усилий по поддержанию мира в Газе. По словам неназванного американского чиновника, 19 стран выразили заинтересованность в возможности направить своих военных или оказать поддержку иными способами.

Однако, как подчеркивает The Wall Street Journal, ни одно иностранное государство пока не взяло на себя обязательств, поскольку существует риск, что мандат стабилизационных сил будет расширен, и они должны будут заниматься разоружением боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.