Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии

Официальная Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Крайне важно стабилизировать ситуацию в южном регионе Сирии. В настоящее время это, возможно, наша самая большая зона риска, где видно вмешательство Израиля", - отметил он.

По словам Фидана, необходимо установить правильный контроль над этими территориями: "Это также важно для безопасности Ирака и Иордании. Мы призываем к тому, чтобы это происходило через диалог, мир и консенсус".

Министр добавил, что террористические группировки PYD/YPG в Сирии получают поддержку от Израиля: "Так было всегда. Если ты ведешь идеологическую борьбу, ты должен заниматься политикой. Если вы продолжите свой путь с оружием, то получите соответствующий ответ".

Фидан также затронул усилия по завершению российско-украинской войны, подчеркнув, что некоторые пункты мирного соглашения между двумя странами могут быть согласованы путем референдума.