    Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии

    В регионе
    • 13 декабря, 2025
    • 23:47
    Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии

    Официальная Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    "Крайне важно стабилизировать ситуацию в южном регионе Сирии. В настоящее время это, возможно, наша самая большая зона риска, где видно вмешательство Израиля", - отметил он.

    По словам Фидана, необходимо установить правильный контроль над этими территориями: "Это также важно для безопасности Ирака и Иордании. Мы призываем к тому, чтобы это происходило через диалог, мир и консенсус".

    Министр добавил, что террористические группировки PYD/YPG в Сирии получают поддержку от Израиля: "Так было всегда. Если ты ведешь идеологическую борьбу, ты должен заниматься политикой. Если вы продолжите свой путь с оружием, то получите соответствующий ответ".

    Фидан также затронул усилия по завершению российско-украинской войны, подчеркнув, что некоторые пункты мирного соглашения между двумя странами могут быть согласованы путем референдума.

