Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В ФРГ объявили о выводе систем ПВО Patriot из Польши

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 01:50
    В ФРГ объявили о выводе систем ПВО Patriot из Польши

    Министерство обороны Германии объявило о выводе из Польши своих зенитных ракетных комплексов Patriot и возвращении дислоцированных там военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства ФРГ.

    В Минобороны ФРГ отметили, что Бундесвер выводит размещенные в Польше системы ПВО Patriot, которые предназначались для защиты воздушного пространства НАТО и транспортного узла в Жешуве недалеко от границы с Украиной.

    "После плавной передачи командования миссией нашим голландским партнерам в начале декабря последние военные сегодня вернулись на свои базы", - подчеркнули в ведомстве.

    В конце января Германия разместила в аэропорту Жешува на границе с Украиной две батареи Patriot и 200 военных сроком на шесть месяцев. В начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск попросил канцлера ФРГ Фридриха Мерца продлить размещение батарей Patriot на границе с Украиной до конца года. Таким образом, германские системы ПВО и военнослужащие были дислоцированы в Польше до декабря, в том числе для обеспечения поставок ВСУ.

    "Как и в случае с предыдущими командировками в Польшу и Словакию в 2023 и 2024 годах, миссия была созвана в кратчайшие сроки, чтобы снизить нагрузку на наших союзников на местах", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Теперь, как указал он, в Жешуве командование взяли на себя Вооруженные силы Нидерландов.

    ФРГ Польша вывод войск ПВО Patriot
    Almaniya "Patriot" HHM sistemlərinin Polşadan çıxarıldığını elan edib

    Последние новости

    02:46

    В Хьюстоне для граждан Азербайджана будет организована выездная консульская сессия

    Внешняя политика
    02:21

    NYT: США возобновили использование Гуантанамо для содержания мигрантов

    Другие страны
    01:50

    В ФРГ объявили о выводе систем ПВО Patriot из Польши

    Другие страны
    01:14

    Макрон призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с Китаем

    Другие страны
    00:39

    США запретили въезд гражданам еще семи стран

    Другие страны
    00:22

    NOAA: Температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей

    Экология
    00:07
    Фото

    МВД Сирии нейтрализовало ячейку ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо

    Другие страны
    23:52

    В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

    Происшествия
    23:51

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Другие страны
    Лента новостей