    NOAA: Температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей

    Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025-го была самой высокой с 1900 года.

    Как передает Report, об этом сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

    По его данным, увеличение температуры воздуха и воды привело к таянию ледников и изменению арктического ландшафта. В связи с этим повышение уровня моря создает риски оползней и цунами.

    Помимо этого, железо и другие элементы, высвобождающиеся из ледников, загрязняют воды Арктики, отмечает NOAA. По его данным, некоторые виды фауны, обитающие в Чукотском и Беринговом морях, могут оказаться под угрозой.

    В отчете также говорится, что последнее десятилетие стало самым теплым для Арктики за всю историю наблюдений.

