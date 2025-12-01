NOAA: Температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей
Экология
- 17 декабря, 2025
- 00:22
Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025-го была самой высокой с 1900 года.
Как передает Report, об этом сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
По его данным, увеличение температуры воздуха и воды привело к таянию ледников и изменению арктического ландшафта. В связи с этим повышение уровня моря создает риски оползней и цунами.
Помимо этого, железо и другие элементы, высвобождающиеся из ледников, загрязняют воды Арктики, отмечает NOAA. По его данным, некоторые виды фауны, обитающие в Чукотском и Беринговом морях, могут оказаться под угрозой.
В отчете также говорится, что последнее десятилетие стало самым теплым для Арктики за всю историю наблюдений.
Последние новости
01:14
Макрон призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с КитаемДругие страны
00:39
США запретили въезд гражданам еще семи странДругие страны
00:22
NOAA: Температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателейЭкология
00:07
Фото
МВД Сирии нейтрализовало ячейку ИГИЛ в провинциях Идлиб и АлеппоДругие страны
23:52
В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые раненияПроисшествия
23:51
Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления ТрампаДругие страны
23:42
В США назвали стратегию нацбезопасности страны диагнозом для ЕвропыДругие страны
23:19
Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношенияВ регионе
23:15