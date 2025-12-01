Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 01:14
    Макрон призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с Китаем

    Европейский союз должен устранить торговый дисбаланс с Китаем за счет внутренних реформ и сотрудничества с Пекином.

    Как передает Report, об этом написал президент Франции Эмманюэль Макрон в колонке для британской газеты Financial Times.

    "Профицит торгового баланса Китая с остальным миром сейчас достигает невероятной суммы в $1 трлн. Его профицит с ЕС за 10 лет почти удвоился и составил €300 млрд. Сочетание американских тарифов и вялого внутреннего спроса означает, что китайский экспорт теперь хлынул в Европу. Это нежизнеспособно - ни для Европы, ни для Китая", - отметил Макрон.

    При этом он отверг возможность введения пошлин или квот на товары из КНР, назвав такой шаг "конфронтационным ответом", но предупредил, что продолжение движения в этом направлении приведет к "суровому торговому спору".

    Макрон также призвал исправить дисбаланс в сфере прямых иностранных инвестиций, указав на то, что ЕС инвестировал около €240 млрд в Китай, а Пекин в ответ - около €65 млрд.

    "ЕС должен быть открыт для инвестиций из Китая в те отрасли, где он является лидером, при условии что китайские компании будут способствовать созданию рабочих мест и инноваций, делиться технологиями. В то же время европейская индустрия услуг должна продолжать инвестировать и развиваться на китайском рынке", - написал президент Франции.

    Устранение глобальных дисбалансов он назвал главным приоритетом председательства Франции в Группе семи (G7) в 2026 году.

