    МВД Сирии нейтрализовало ячейку ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо

    • 17 декабря, 2025
    • 00:07
    МВД Сирии нейтрализовало ячейку ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо

    Министерство внутренних дел Сирии заявило о серии успешных контртеррористических операций после нападения на патрульную машину на шоссе в районе Маарет-эль-Нуман.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение ведомства, в ходе первой операции были задержаны три человека, еще один боевик ликвидирован.

    Во время допросов задержанные признались в причастности еще четырех участников. На основании полученной информации силовики провели вторую операцию, в результате которой были арестованы остальные члены группировки. Общее число задержанных достигло восьми человек.

    По данным МВД, члены ячейки террористической организации ИГИЛ причастны как минимум к трем терактам, включая нападение на патруль дорожной безопасности, атаку на сотрудников Минобороны в провинции Идлиб и вооруженное нападение на таможенников в провинции Алеппо.

    В ходе операций изъяты пояса со взрывчаткой, глушители, ракеты и пулеметы М4.

