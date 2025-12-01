МВД Сирии нейтрализовало ячейку ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо

Министерство внутренних дел Сирии заявило о серии успешных контртеррористических операций после нападения на патрульную машину на шоссе в районе Маарет-эль-Нуман.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ведомства, в ходе первой операции были задержаны три человека, еще один боевик ликвидирован.

Во время допросов задержанные признались в причастности еще четырех участников. На основании полученной информации силовики провели вторую операцию, в результате которой были арестованы остальные члены группировки. Общее число задержанных достигло восьми человек.

По данным МВД, члены ячейки террористической организации ИГИЛ причастны как минимум к трем терактам, включая нападение на патруль дорожной безопасности, атаку на сотрудников Минобороны в провинции Идлиб и вооруженное нападение на таможенников в провинции Алеппо.

В ходе операций изъяты пояса со взрывчаткой, глушители, ракеты и пулеметы М4.