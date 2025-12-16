Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В США назвали стратегию нацбезопасности страны диагнозом для Европы

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 23:42
    В США назвали стратегию нацбезопасности страны диагнозом для Европы

    США в своей новой стратегии национальной безопасности не оскорбляли Европу, а поставили ей диагноз.

    Как передает Report, об этом заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг в интервью агентству Bloomberg.

    "Национальная стратегия президента (США Дональда Трампа) стала не оскорблением, а диагнозом. Трамп изложил в ясных и простых выражениях, что Европа переживает переломный момент", - сказал он.

    Хелберг добавил, что Европа может пойти по пути управляемого спада и бюрократического паралича или "избрать омоложение, безопасные границы, а также справедливую торговлю на основе взаимности".

    В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

    Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению американского лидера, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из них "нежизнеспособными государствами"

