В США назвали стратегию нацбезопасности страны диагнозом для Европы

США в своей новой стратегии национальной безопасности не оскорбляли Европу, а поставили ей диагноз.

Как передает Report, об этом заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг в интервью агентству Bloomberg.

"Национальная стратегия президента (США Дональда Трампа) стала не оскорблением, а диагнозом. Трамп изложил в ясных и простых выражениях, что Европа переживает переломный момент", - сказал он.

Хелберг добавил, что Европа может пойти по пути управляемого спада и бюрократического паралича или "избрать омоложение, безопасные границы, а также справедливую торговлю на основе взаимности".

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению американского лидера, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из них "нежизнеспособными государствами"