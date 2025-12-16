Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего выступления расскажет о своих достижениях на посту главы государства.

    Как передает Report, тему его обращения раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

    "Президент Трамп будет говорить о том, что нас ждет впереди. Лучшее, как он часто говорит, ещё впереди, и поэтому он обратится к стране и расскажет обо всех своих исторических достижениях за прошедший год", - сообщила она.

    Левитт добавила, что американский лидер также, возможно, расскажет об инициативах, которые будут подготовлены в 2026 году.

    Ağ Ev Trampın xalqa müraciətinin mövzusunu açıqlayıb

