Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 23:51
Президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего выступления расскажет о своих достижениях на посту главы государства.
Как передает Report, тему его обращения раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.
"Президент Трамп будет говорить о том, что нас ждет впереди. Лучшее, как он часто говорит, ещё впереди, и поэтому он обратится к стране и расскажет обо всех своих исторических достижениях за прошедший год", - сообщила она.
Левитт добавила, что американский лидер также, возможно, расскажет об инициативах, которые будут подготовлены в 2026 году.
