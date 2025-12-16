Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего выступления расскажет о своих достижениях на посту главы государства.

Как передает Report, тему его обращения раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

"Президент Трамп будет говорить о том, что нас ждет впереди. Лучшее, как он часто говорит, ещё впереди, и поэтому он обратится к стране и расскажет обо всех своих исторических достижениях за прошедший год", - сообщила она.

Левитт добавила, что американский лидер также, возможно, расскажет об инициативах, которые будут подготовлены в 2026 году.