    В Хьюстоне для граждан Азербайджана будет организована выездная консульская сессия

    Внешняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 02:46
    В Хьюстоне, штат Техас, 27 декабря будет организована выездная консульская сессия для азербайджанских граждан.

    Как сообщает американское бюро Report, инициативу реализует посольство Азербайджана в США.

    Дипмиссия призывает граждан, проживающих в Техасе и соседних штатах, зарегистрироваться на услуги заранее. Информацию о необходимых документах можно получить на интернет-странице посольства по адресу www.washington.mfa.gov.az.

    Для связи:

    Телефон: +1 (202) 556-9391

    Электронная почта: [email protected].

    Hyustonda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq

    02:46

