В Хьюстоне для граждан Азербайджана будет организована выездная консульская сессия
Внешняя политика
- 17 декабря, 2025
- 02:46
В Хьюстоне, штат Техас, 27 декабря будет организована выездная консульская сессия для азербайджанских граждан.
Как сообщает американское бюро Report, инициативу реализует посольство Азербайджана в США.
Дипмиссия призывает граждан, проживающих в Техасе и соседних штатах, зарегистрироваться на услуги заранее. Информацию о необходимых документах можно получить на интернет-странице посольства по адресу www.washington.mfa.gov.az.
Для связи:
Телефон: +1 (202) 556-9391
Электронная почта: [email protected].
В Хьюстоне для граждан Азербайджана будет организована выездная консульская сессия
