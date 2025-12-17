В Хьюстоне для граждан Азербайджана будет организована выездная консульская сессия

В Хьюстоне, штат Техас, 27 декабря будет организована выездная консульская сессия для азербайджанских граждан.

Как сообщает американское бюро Report, инициативу реализует посольство Азербайджана в США.

Дипмиссия призывает граждан, проживающих в Техасе и соседних штатах, зарегистрироваться на услуги заранее. Информацию о необходимых документах можно получить на интернет-странице посольства по адресу www.washington.mfa.gov.az.

Для связи:

Телефон: +1 (202) 556-9391

Электронная почта: [email protected].