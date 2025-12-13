Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделе

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 23:11
    Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделе

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд встреч с европейскими и американскими партнерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта в рамках своего визита в ФРГ.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    "Сейчас готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин – будет много событий. Самое главное – будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами относительно фундамента мира – политической договоренности о завершении войны.

    Сейчас шанс значительный. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным, чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Мы будем в эти дни в Берлине максимально активно и конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным", - отметил украинский лидер.

    Зеленский сообщил, что также продолжаются переговоры украинских правительственных чиновников с представителями США и ЕС о послевоенном восстановлении Украины.

    Владимир Зеленский российско-украинская война встречи Дональд Трамп Евросоюз США
    Zelenski gələn həftə Trampın nümayəndələri ilə görüşəcək
    Elvis

    Последние новости

    23:47

    Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии

    В регионе
    23:28

    В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцев

    Происшествия
    23:22

    Трамп: ИГ ждет серьезное возмездие за убийство военных США в Сирии

    Другие страны
    23:11

    Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделе

    Другие страны
    22:56

    Американский спецпосланник допустил освобождение еще 1 тыс. заключенных в Беларуси

    Другие страны
    22:39
    Видео

    Победителем конкурса "Детское Евровидение-2025" стала Франция

    Шоу-бизнес
    22:34

    В США раскрыли детали ответа Украины на мирный план Трампа

    Другие страны
    22:21

    Салах побил рекорд Руни в АПЛ

    Футбол
    21:58
    Фото

    Азербайджан представлен на 3-м Фестивале мировых культур в Анкаре

    Kультурная политика
    Лента новостей