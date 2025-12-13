Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд встреч с европейскими и американскими партнерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта в рамках своего визита в ФРГ.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сейчас готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин – будет много событий. Самое главное – будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами относительно фундамента мира – политической договоренности о завершении войны.

Сейчас шанс значительный. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным, чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Мы будем в эти дни в Берлине максимально активно и конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным", - отметил украинский лидер.

Зеленский сообщил, что также продолжаются переговоры украинских правительственных чиновников с представителями США и ЕС о послевоенном восстановлении Украины.