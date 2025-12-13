Салах побил рекорд Руни в АПЛ по числу результативных действий за один клуб

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству результативных действий за один клуб.

Как передает Report, об этом информирует статистическая платформа Opta Sports в социальных сетях.

13 декабря форвард отдал голевую передачу в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (2:0). Это результативное действие стало для Салаха 277-м за "Ливерпуль" в рамках национального первенства, что является рекордом лиги. 33-летний форвард сборной Египта превзошел достижение Уэйна Руни, который набрал 276 очков по системе "гол+пас" в составе "Манчестер Юнайтед".

На этой неделе тренерский штаб "Ливерпуля" исключил Салаха из заявки клуба на матч Лиги чемпионов с "Интером" (1:0). Причиной такого решения стала публичная критика египтянина в адрес Арне Слота, который оставлял его в запасе на последние три матча АПЛ.

Салах подчеркивал, что после матча с "Брайтоном" отправится в расположение сборной Египта для участия в Кубке африканских наций.

Всего в нынешней кампании Салах сыграл в 20 встречах за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Его контракт с английским клубом заключен до лета 2027 г.