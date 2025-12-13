Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 13 декабря, 2025
    • 21:34
    В Каспийском море в 20:33 зафиксировано землетрясение.

    Об этом Report сообщили в Республиканском сейсмологическом центре.

    Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 3,1, глубина - 72 км.

    Xəzər dənizində zəlzələ olub
