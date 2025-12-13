В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 13 декабря, 2025
- 21:34
В Каспийском море в 20:33 зафиксировано землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском сейсмологическом центре.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 3,1, глубина - 72 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
