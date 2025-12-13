Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 21:28
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 20:33-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.1, dərinliyi 72 km olub.
