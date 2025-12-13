WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 13 dekabr, 2025
    • 21:28
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Xəzər dənizində zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 20:33-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.1, dərinliyi 72 km olub.

    В Каспийском море произошло землетрясение

