Rusiyada altı nəfər dəm qazından ölüb
Region
- 12 yanvar, 2026
- 13:21
Rusiyanın Saratov vilayətinin Balakovo şəhərindəki evlərdən birində altı nəfər ölüb.
"Report"un Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Saratov vilayəti üzrə İstintaq İdarəsindən bildirilib.
Müəyyən edilib ki, ölənlər 45 yaşlı qadın, 50 yaşlı kişi, onların doqquz və dörd yaşlı iki oğludur. Digərlərinin şəxsiyyəti müəyyən edilir.
"İlkin ehtimala görə, onların ölümünə səbəb evdə qaz avadanlığının işləməsi nəticəsində dəm qazından zəhərlənmə ola bilər", - qurumdan bildirilib.
Hadisə ilə əlaqədar cinayət işi açılıb.
Son xəbərlər
13:57
Bəqai: Əraqçi və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalları açıqdırRegion
13:50
"Aston Villa"nın futbolçusu İtaliya klubuna transfer olunacaqFutbol
13:48
Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedibRegion
13:45
AQP-nin 2026-cı il üçün fəaliyyət planı və büdcə layihəsi təsdiqlənibBiznes
13:45
Azərbaycanda ehtiyatdan çağırılan zabitlərin dinc dövrdəki xidmət müddəti azaldılıbHərbi
13:38
"Digital Bolkart" və yeni tərzi qarşılayın – "Bank of Baku"dan ikiqat yenilik!Maliyyə
13:31
Frankfurt hava limanında 100-ə yaxın reys ləğv edilibDigər ölkələr
13:28
"Qarabağ"ın rəqibi dünya çempionu ilə danışıq aparırFutbol
13:23