Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Саратовской области РФ шесть человек погибли из-за отравления угарным газом

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 13:11
    В Саратовской области РФ шесть человек погибли из-за отравления угарным газом

    Шесть человек, в том числе дети, погибли из-за отравления угарным газом в одном из домов в Балакове в Саратовской области РФ.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в СК РФ по региону.

    Установлено, что среди погибших - 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также их двое малолетних сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.

    "Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Спасатели службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери", - уточнили в ведомстве.

    В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

    Саратовская область угарный газ жертвы
    Rusiyada altı nəfər dəm qazından ölüb

    Последние новости

    13:58

    В 2025 году добыча газа на месторождении "Абшерон" увеличилась почти на 7%

    Энергетика
    13:49

    Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

    Внутренняя политика
    13:45

    Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты

    В регионе
    13:41

    В Киев прибыл глава МИД Норвегии

    Другие страны
    13:33

    Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

    В регионе
    13:22

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

    Экология
    13:22

    Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 5%

    Энергетика
    13:19

    В аэропорту Франкфурта отменили почти 100 рейсов

    Другие страны
    13:17

    Обнародованы объемы добычи нефти и газа с АЧГ и Шахдениз

    Энергетика
    Лента новостей