В Саратовской области РФ шесть человек погибли из-за отравления угарным газом
В регионе
- 12 января, 2026
- 13:11
Шесть человек, в том числе дети, погибли из-за отравления угарным газом в одном из домов в Балакове в Саратовской области РФ.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в СК РФ по региону.
Установлено, что среди погибших - 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также их двое малолетних сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.
"Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Спасатели службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери", - уточнили в ведомстве.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
