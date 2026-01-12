В Саратовской области РФ шесть человек погибли из-за отравления угарным газом

Шесть человек, в том числе дети, погибли из-за отравления угарным газом в одном из домов в Балакове в Саратовской области РФ.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в СК РФ по региону.

Установлено, что среди погибших - 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также их двое малолетних сыновей девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.

"Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Спасатели службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери", - уточнили в ведомстве.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.