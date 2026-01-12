İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Qarabağ"ın rəqibi dünya çempionu ilə danışıq aparır

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 13:28
    Qarabağın rəqibi dünya çempionu ilə danışıq aparır

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"la üz-üzə gələcək Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubu futbolçusu Mario Götzenin müqavilə müddətinin uzadılması üçün danışıqları davam etdirir.

    "Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı vingerin daha bir mövsüm Bundesliqa təmsilçisində qalacağı gözlənilir.

    Frankfurt klubunun idman direktoru Markus Kreşke hər iki tərəfin tərəfdaşlığı davam etdirmək istədiyini təsdiqləyib.

    2014-cü ildə Almaniya millisi ilə dünya çempionu olan Mario Götze 2022-ci ildən "Ayntraxt"da çıxış edir. O, komandada 140 oyuna çıxıb, 12 qol və 18 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VII turunun "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

    Ayntraxt klubu Mario Götze yeni müqavilə Dünya çempionu UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    13:57

    Bəqai: Əraqçi və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalları açıqdır

    Region
    13:50

    "Aston Villa"nın futbolçusu İtaliya klubuna transfer olunacaq

    Futbol
    13:48

    Gürcüstanın Baş naziri BƏƏ-yə səfərə gedib

    Region
    13:45

    AQP-nin 2026-cı il üçün fəaliyyət planı və büdcə layihəsi təsdiqlənib

    Biznes
    13:45

    Azərbaycanda ehtiyatdan çağırılan zabitlərin dinc dövrdəki xidmət müddəti azaldılıb

    Hərbi
    13:38

    "Digital Bolkart" və yeni tərzi qarşılayın – "Bank of Baku"dan ikiqat yenilik!

    Maliyyə
    13:31

    Frankfurt hava limanında 100-ə yaxın reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    13:28

    "Qarabağ"ın rəqibi dünya çempionu ilə danışıq aparır

    Futbol
    13:23

    Ötən il "Abşeron" yatağından qaz hasilatı 7 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti