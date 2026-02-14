İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Premyer Liqa: XX tura iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 09:05
    Misli Premyer Liqasında bu gün XX tura start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə turun ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq.

    "İmişli" Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda "Qarabağ"la üz-üzə gələcək. İmişli təmsilçisi hazırda 19 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. 42 xala malik "Qarabağ" isə ikincidir.

    Günün son görüşü Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək. "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək. Bakı klubu 32 xalla 4-cü yerdədir. 6 xala malik Yevlax təmsilçisi isə sonuncu - 12-ci pillədədir.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XX tur

    14 fevral

    14:30. "İmişli" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Alik Yunusov

    VAR: Əliyar Ağayev

    AVAR: Vüqar Həsənli

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    17:00. "Zirə" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Mirnihat Seyidov, Əkbər Əhmədov

    VAR: Fərid Hacıyev

    AVAR: Rəhman İmami

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Misli Premyer Liqası

