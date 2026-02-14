Premyer Liqa: XX tura iki oyunla start veriləcək
- 14 fevral, 2026
- 09:05
Misli Premyer Liqasında bu gün XX tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə turun ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq.
"İmişli" Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda "Qarabağ"la üz-üzə gələcək. İmişli təmsilçisi hazırda 19 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. 42 xala malik "Qarabağ" isə ikincidir.
Günün son görüşü Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək. "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək. Bakı klubu 32 xalla 4-cü yerdədir. 6 xala malik Yevlax təmsilçisi isə sonuncu - 12-ci pillədədir.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XX tur
14 fevral
14:30. "İmişli" – "Qarabağ"
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Alik Yunusov
VAR: Əliyar Ağayev
AVAR: Vüqar Həsənli
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
17:00. "Zirə" – "Karvan-Yevlax"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Mirnihat Seyidov, Əkbər Əhmədov
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Rəhman İmami
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev
Zirə İdman Kompleksinin stadionu