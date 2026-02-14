İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə başlamasından 70 il ötür

    Media
    • 14 fevral, 2026
    • 09:21
    Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə başlamasından 70 il ötür

    Bu gün Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) fəaliyyətə başlamasından 70 il ötür.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Televiziya Mərkəzi üçün binanın inşasına 1954-cü ildə başlanılıb.

    Azərbaycanlı inşaatçı və mütəxəssislərin moskvalı, leninqradlı həmkarları ilə birgə ucaltdıqları və müvafiq avadanlıqla təchiz etdikləri telemərkəzin binası 1955-ci ilin sonunda təhvil verilib. 1956-cı ilin fevralına qədər isə Bakı studiyasının ara-sıra sınaq verilişləri yayımlanıb.

    Fevralın 14-də "Göstərir Bakı!" kəlməsi ilə başlayan ilk efirdə Nəcibə Məlikova tamaşaçıları televiziyanın fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik edib. Sonra "Bəxtiyar" bədii filmi nümayiş etdirilib.

    Bakı studiyası əvvəlcə həftədə iki, sonra üç dəfə ikisaatlıq proqramla efirə çıxıb.

    İlk mərhələdə televiziya sahəsində mütəxəssislər olmadığından burada işləməyə radio, qəzet və teatr əməkdaşları dəvət ediliblər. Televiziyada proqramlaşdırma, şəbəkə və model haqqında anlayış olmayıb. Buna görə də yeni kütləvi informasiya vasitəsi təsviri retranslyator kimi fəaliyyət göstərib. Televiziya işçiləri hər gün toplaşaraq tamaşaçılara nəyi göstərməyi qərara alıblar. Seçim isə zəngin olmayıb: klassik və estrada musiqisindən ibarət konsertlər, bədii filmlər, teatr tamaşaları, ictimai-siyasi mövzuda müsahibələr, əmək qabaqcıllarının çıxışları nümayiş etdirilib, diktor qəzetlərdən 15 dəqiqəlik qısa xəbərlər oxuyub.

    1957-ci ildən Azərbaycan televiziyası efirə həftədə 5 dəfə çıxmağa başlayıb və verilişlərin gündəlik həcmi 2 saat 20 dəqiqəyə çatdırılıb. 1962-ci ildə gündəlik efirə çıxan proqramların həcmi isə 7 saatadək artırılıb. 70-ci illərdən etibarən Azərbaycan televiziyasının gündəlik veriliş və proqramlarının yayım həcmi 10 saata, 80-ci illərdə 18 saata çatdırılıb. 2005-ci ilin yanvarından isə televiziya 24 saatlıq fasiləsiz yayıma keçib.

    Azərbaycan Televiziyası Bakı Televiziya Mərkəzi
    Сегодня исполняется 70 лет с начала деятельности AzTV

    Son xəbərlər

    09:37

    "Araz-Naxçıvan" braziliyalı futzalçını heyətinə qatıb

    Futbol
    09:21

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura yekun vurulur

    Komanda
    09:21

    Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə başlamasından 70 il ötür

    Media
    09:10

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:05

    Premyer Liqa: XX tura iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    08:57

    KİV: Avropanın ABŞ-yə etibarı sarsılıb

    Digər ölkələr
    08:45

    Vanuatu sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    08:28

    Starmer: Avropa müdafiə baxımından ABŞ-dən ifrat asılılıqdan uzaqlaşmalıdır

    Digər ölkələr
    08:12
    Foto

    Azərbaycan Mərakeşdə Ana Dili Günü tədbirində iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti