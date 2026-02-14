"Araz-Naxçıvan" braziliyalı futzalçını heyətinə qatıb
Futbol
- 14 fevral, 2026
- 09:37
"Araz-Naxçıvan" heyətini yeni futzalçı ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan klubunun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Braziliyalı Elan Delon Pereyra da Silva ilə müqavilə imzalanıb.
24 yaşlı oyunçu karyerası ərzində ölkəsinin "Pumas-SE", "Uniao Bahia-BA" klubları ilə yanaşı, Avstriyanın "Göfis" və Tacikistanın "Soro Kompaniya" komandalarında da çıxış edib.
