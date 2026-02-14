İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Araz-Naxçıvan" braziliyalı futzalçını heyətinə qatıb

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 09:37
    "Araz-Naxçıvan" heyətini yeni futzalçı ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan klubunun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Braziliyalı Elan Delon Pereyra da Silva ilə müqavilə imzalanıb.

    24 yaşlı oyunçu karyerası ərzində ölkəsinin "Pumas-SE", "Uniao Bahia-BA" klubları ilə yanaşı, Avstriyanın "Göfis" və Tacikistanın "Soro Kompaniya" komandalarında da çıxış edib.

    Elan Delon Pereyra da Silva futzal transfer

