Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura yekun vurulur
Komanda
- 14 fevral, 2026
- 09:21
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XVII tura yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçiriləcək.
Əvvəlcə "Şəki" evdə "Neftçi"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma Şəki Olimpiya İdman Kompleksində saat 14:00-da başlayacaq.
Turun son matçı Bakı İdman Sarayında NTD və "Sabah" komandaları arasında baş tutacaq. Bu görüş saat 18:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Sərhədçi" "Lənkəran"ı (83:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (110:107), "Abşeron Lions" "Gəncə"ni (81:71), "Ordu" isə "Quba"nı (98:87) məğlub edib.
Son xəbərlər
09:37
"Araz-Naxçıvan" braziliyalı futzalçını heyətinə qatıbFutbol
09:21
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura yekun vurulurKomanda
09:21
Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə başlamasından 70 il ötürMedia
09:10
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:05
Premyer Liqa: XX tura iki oyunla start veriləcəkFutbol
08:57
KİV: Avropanın ABŞ-yə etibarı sarsılıbDigər ölkələr
08:45
Vanuatu sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
08:28
Starmer: Avropa müdafiə baxımından ABŞ-dən ifrat asılılıqdan uzaqlaşmalıdırDigər ölkələr
08:12
Foto