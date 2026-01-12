İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Aİ İrana yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 13:11
    Aİ İrana yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas İran hakimiyyəti tərəfindən etirazların sərt şəkildə yatırılmasına cavab olaraq ölkəyə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etmək planları olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə K.Kallas "Politico" nəşrinə bildirib.

    "Aİ artıq İrana qarşı geniş sanksiyalar tətbiq edib. Buraya insan haqlarını pozan, nüvə silahı hazırlayan və Rusiyanın Ukraynada müharibəsini dəstəkləyən şəxslərə qarşı sanksiyalar daxildir. Etirazların yatırılmasına cavab olaraq əlavə tədbirlər təklif etməyə hazıram", - K.Kallas vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, İran etiraz hərəkatlarının yatırılmasında böyük təcrübəyə malikdir və hazırda təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçilərə qarşı sərt cavab tədbirləri tətbiq edir: "Vətəndaşlar özlərinin seçdiyi gələcək uğrunda mübarizə aparır və səslərinin eşidilməsi üçün hər şeyi riskə atırlar".

    Avropa İttifaqı Kaya Kallas İran sanksiya İranda etirazlar
