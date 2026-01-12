ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    • 12:51
    Глава дипломатического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила о планах ввести дополнительные санкции против Ирана в ответ на жесткое подавление протестов со стороны властей страны.

    Как передает Report, об этом она Каллас заявила изданию Politico.

    "ЕС уже ввел масштабные санкции против Ирана - в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека, разработку ядерного оружия и поддержку войны России в Украине. Я готова предложить дополнительные меры в ответ на подавление протестов", - подчеркнула Каллас.

    По ее словам, Иран "имеет большой опыт подавления протестных движений", и сейчас силы безопасности применяют против демонстрантов жесткие ответные меры.

    "Граждане борются за будущее, которое они сами выбирают, и рискуют всем, чтобы их услышали", - добавила глава европейской дипломатии.

    Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли десятки людей, включая как минимум пятерых детей, многие получили ранения. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.

