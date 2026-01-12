Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddəti yenidən uzadılacaq
Region
- 12 yanvar, 2026
- 13:13
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik müddətinin daha 90 gün uzadılmasını nəzərdə tutan qanun layihələrini Ali Radaya təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.
Sənədlərə əsasən, ölkədə hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddətinin 2026-cı il fevralın 3-dən etibarən 90 gün - 3 may 2026-cı il tarixinədək uzadılması təklif olunur.
