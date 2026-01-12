Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлят

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно документам, предлагается продлить с 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине, до 3 мая 2026 года включительно.

Таким образом, после голосования в парламенте, это будет уже 18-е продолжение данного этого правового режима с начала полномасштабных боевых действий с феврале 2022 года.