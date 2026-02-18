"Real" Fransa millisinin üzvünü heyətinə qatmaq üçün 100 milyon avro ödəmək istəyir
Futbol
- 18 fevral, 2026
- 16:07
İspaniyanın "Real" klubu Fransa millisinin futbolçusu Dezire Dueni heyətinə qatmaq üçün 100 milyon avro ödəmək niyyətindədir.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi yay transfer dönəmində 20 yaşlı vingeri almağı planlaşdırır.
PSJ klubunda çıxış edən oyunçunun baş məşqçi Luis Enrike ilə münasibətlərinin qaydasında olmadığı bildirilib. "Kral klubu" isə bundan yararlanmaq istəyir.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildən Paris təmsilçisində çıxış edən Dezire Due cari mövsüm 23 oyunda 8 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
17:16
Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyubDigər ölkələr
17:16
AQTA Ramazan ayında düzgün qidalanmaqla bağlı məlumat yayıbSağlamlıq
17:11
Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıbMaliyyə
17:07
Bakıda mənzildən 30 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunubHadisə
17:05
Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olubFutbol
16:57
Foto
Sahil Babayev İctimai şura üzvləri ilə görüşübMaliyyə
16:55
Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:55
Nazirliyin sosial layihəsi üzrə daha 15-dək mənzil satılıbSosial müdafiə
16:55