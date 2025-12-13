Американский спецпосланник допустил освобождение еще 1 тыс. заключенных в Беларуси
- 13 декабря, 2025
- 22:56
Белорусские власти могут освободить около 1 тысячи заключенных в ближайшие месяцы.
Как передает Report, с таким прогнозом выступил спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул.
"Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно. Мы на правильном пути, импульс есть", – сказал он агентству Reuters.
Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных.
В ходе двухдневных переговоров Лукашенко и Коул в Минске обсудили вопросы нормализации отношений между двумя странами. Встреча проходила за закрытыми дверями.
Коул объявил 13 декабря, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия по решению президента США Дональда Трампа.
