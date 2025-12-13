Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 22:56
    Американский спецпосланник допустил освобождение еще 1 тыс. заключенных в Беларуси

    Белорусские власти могут освободить около 1 тысячи заключенных в ближайшие месяцы.

    Как передает Report, с таким прогнозом выступил спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул.

    "Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно. Мы на правильном пути, импульс есть", – сказал он агентству Reuters.

    Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных.

    В ходе двухдневных переговоров Лукашенко и Коул в Минске обсудили вопросы нормализации отношений между двумя странами. Встреча проходила за закрытыми дверями.

    Коул объявил 13 декабря, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия по решению президента США Дональда Трампа.

    Лента новостей