Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

    В регионе
    • 13 декабря, 2025
    • 17:33
    Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с американским коллегой Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран.

    Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

    "В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций со сферы калия Беларуси, введенных Администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Беларуси главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", - заявили в пресс-службе.

    Всего за последнее время, с учетом решений, принятых президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек.

    Lukaşenko Trampla razılaşmalar çərçivəsində 123 xarici vətəndaşı əfv edib
