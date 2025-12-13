Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с американским коллегой Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран.

Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций со сферы калия Беларуси, введенных Администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Беларуси главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", - заявили в пресс-службе.

Всего за последнее время, с учетом решений, принятых президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек.