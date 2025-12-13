WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Lukaşenko Trampla razılaşmalar çərçivəsində 123 xarici vətəndaşı əfv edib

    Region
    • 13 dekabr, 2025
    • 17:37
    Lukaşenko Trampla razılaşmalar çərçivəsində 123 xarici vətəndaşı əfv edib

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko amerikalı həmkarı Donald Trampla əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində və onun xahişi ilə müxtəlif ölkələrin 123 vətəndaşını əfv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "BELTA"ya Belarus liderinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampla əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində və onun xahişi ilə Belarus kalium sahəsinə qarşı qanunsuz sanksiyaların ləğv edilməsi ilə əlaqədar bu addımı atdıq. Eyni zamanda Belarus əleyhinə digər qanunsuz sanksiyaların ləğvi prosesinin praktik müstəviyə keçməsi ilə əlaqədar casusluq, terror və ekstremist fəaliyyətlə bağlı cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinərək məhkum edilmiş 123 müxtəlif ölkə vətəndaşının əfv edilməsi barədə qərar qəbul edilib", - mətbuat xidməti bildirib.

    Mətbuatın məlumatına görə, azad edilənlər arasında Belarus müxalifətçisi Mariya Kolesnikova və 1 613 gün həbsdə olan Nobel Sülh mükafatı laureatı Ales Belyatski də var.

    Belarus Prezidenti tərəfindən noyabrın sonunda qəbul edilmiş qərarlar da daxil olmaqla, əfv edilmiş şəxslərin ümumi sayı 156 nəfər təşkil edir.

    Aleksandr Lukaşenko Donald Tramp
    Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

    Son xəbərlər

    18:15

    Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi eyni anda bir neçə strateji marşrutu birləşdirir

    Xarici siyasət
    18:04

    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    18:04

    Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edib

    Region
    17:57

    Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıb

    Region
    17:56

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    17:55

    Kamboca ilə sərhəddə 14 tailandlı hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    17:53

    Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilib

    Komanda
    17:47

    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsullar idxalına çəkdiyi xərci 1,5 % artırıb

    Biznes
    17:37

    Lukaşenko Trampla razılaşmalar çərçivəsində 123 xarici vətəndaşı əfv edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti