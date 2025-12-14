Con Koul: Belarus yaxın aylarda daha min məhkumu azad edə bilər

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Belarus hökuməti yaxın aylarda daha min məhkumu azad edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, belə proqnozla ABŞ Prezidentinin Belarus üzrə xüsusi nümayəndəsi Con Koul çıxış edib.

    "Düşünürəm ki, bu, nəinki mümkün, hətta gözləniləndir. Düzgün yoldayıq, impuls var", - Con Koul "Reuters"ə bildirib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko 123 məhkumu əfv edib.

    Minskdə iki gün ərzində Lukaşenko və Koul arasında ikitərəfli münasibətlərin normallaşma məsələləri müzakirə olunub. Danışıqlar bağlı qapı arxasında keçirilib.

    Dekabrın 13-də Koul bəyan edib ki, Vaşinqton Prezident Donald Trampın qərarı ilə Belarusun kaliumuna tətbiq olunan sanksiyaları aradan qaldırıb.

    Belarus ABŞ
    Американский спецпосланник допустил освобождение еще 1 тыс. заключенных в Беларуси

