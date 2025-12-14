WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    ABŞ-də mətbəx mebeli ilə əlaqəli ilk təhlükəli xəstəlik halı müəyyən edilib

    Sağlamlıq
    • 14 dekabr, 2025
    • 01:40
    ABŞ-də müəyyən növ daşlardan hazırlanmış mətbəx dəzgahlarının istehsalı ilə bağlı təhlükəli ağciyər xəstəliyinin ilk halı müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" məqalə dərc edib.

    Məqalədə bildirilir ki, bu xəstəlik mətbəx dəzgahları üçün getdikcə populyarlaşan kvarsla işləməklə bağlıdır.

    Massaçusets xalq sağlamlığı departamenti, 14 il daş dəzgah istehsal edən müəssisədə işləyən 40 yaşlı bir kişiyə silikoz diaqnozu qoyub. Daşın emalı zamanı kristal silisium hissəciklərindən toz əmələ gəlir, bu da tənəffüs yollarına daxil olur. Nəticədə ağciyər toxumasında çapıq yaranır və sonda silikozun inkişafı üçün münbit şərait formalaşır.

    Silikoz diaqnozu qoyulan xəstə dəzgahları cilalayıb. Silikozun simptomlarına öskürək, sinə ağrısı, nəfəs darlığı və yorğunluq daxildir. Həkimlər xəstəliyin ağciyər xərçəngi və vərəm kimi ciddi fəsadlara səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.

