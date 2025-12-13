ЦАХАЛ атаковал город Газа с целью ликвидации боевика ХАМАС
Другие страны
- 13 декабря, 2025
- 19:18
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила атаку в районе города Газа с целью ликвидации ключевого командира палестинского движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по ключевому террористу ХАМАС в районе города Газа", - говорится в заявлении.
По утверждению израильских военных, этот радикал "в последние месяцы действовал с целью восстановления военного потенциала ХАМАС и производства оружия".
Последние новости
19:18
ЦАХАЛ атаковал город Газа с целью ликвидации боевика ХАМАСДругие страны
19:17
Видео
Расследование AnewZ: Офшорные сети и политическая роль Рубена ВарданянаМедиа
19:04
При крушении самолета в Подмосковье пострадал один человек - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:52
Фото
Азербайджан и Румыния обсудили развитие сотрудничества в сфере адвокатской деятельностиВнешняя политика
18:44
Рубио: Действия Руанды в ДР Конго нарушают мирное соглашениеДругие страны
18:35
SANA: Несколько сирийских и американских военных пострадали при стрельбе в ПальмиреДругие страны
18:25
Спецпредставитель: Азербайджан внес ключевой вклад в энергобезопасность ЕвропыЭнергетика
18:19
Азербайджан увеличил расходы на импорт химпродукции из Турции на 1,5%Бизнес
18:10