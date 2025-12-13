ЦАХАЛ атаковал город Газа с целью ликвидации боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила атаку в районе города Газа с целью ликвидации ключевого командира палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар по ключевому террористу ХАМАС в районе города Газа", - говорится в заявлении.

По утверждению израильских военных, этот радикал "в последние месяцы действовал с целью восстановления военного потенциала ХАМАС и производства оружия".