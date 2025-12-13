Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    ЦАХАЛ атаковал город Газа с целью ликвидации боевика ХАМАС

    13 декабря, 2025
    19:18
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила атаку в районе города Газа с целью ликвидации ключевого командира палестинского движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Армия обороны Израиля нанесла удар по ключевому террористу ХАМАС в районе города Газа", - говорится в заявлении.

    По утверждению израильских военных, этот радикал "в последние месяцы действовал с целью восстановления военного потенциала ХАМАС и производства оружия".

    Лента новостей