    Камбоджа закрыла все КПП на границе с Таиландом

    • 13 декабря, 2025
    • 20:17
    Камбоджа закрыла все КПП на границе с Таиландом

    Камбоджа закрыла все пограничные с Таиландом переходы на фоне эскалации конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает Khmer Times со ссылкой на заявление МВД Камбоджи.

    Ведомство отмечает, что данное решение принято "в свете последних событий на границе, в ходе которых тайская сторона совершила акты агрессии против суверенитета Камбоджи". Ограничение действует с 13 декабря на неопределенный срок.

    Отметим, что эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

    По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял 14 военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 человек и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, свои дома в Камбодже вынужденно покинули более 300 тысяч человек.

    Kamboca Tailandla bütün sərhəd keçidlərini bağlayıb
    Лента новостей