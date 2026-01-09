Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлян

Атаки ВС РФ по энергетической инфраструктуры Украины обесточено более 500 тыс. потребителей в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщает министр энергетики Украины Николай Колесник.

"По состоянию на утро в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тыс. потребителей", - сказал он.

В свою очередь, мэр города Киев Виталий Кличко заявил, что половина многоквартирных домов украинской столицы лишены теплоснабжения из-за повреждения в результате массированной атаки.

"Половина многоквартирных домов Киева (почти 6 000) сейчас без отопления из‑за поврежденной массированной атакой критической инфраструктуры столицы. Также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением", - отметил мэр.

По его словам, в настоящее время коммунальщики обеспечили социальные учреждения, в частности больницы и роддома мобильными котельными, и вместе с энергетиками работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в домах киевлян.