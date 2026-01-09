Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлян

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 14:38
    Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлян

    Атаки ВС РФ по энергетической инфраструктуры Украины обесточено более 500 тыс. потребителей в Киеве.

    Как передает Report, об этом сообщает министр энергетики Украины Николай Колесник.

    "По состоянию на утро в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тыс. потребителей", - сказал он.

    В свою очередь, мэр города Киев Виталий Кличко заявил, что половина многоквартирных домов украинской столицы лишены теплоснабжения из-за повреждения в результате массированной атаки.

    "Половина многоквартирных домов Киева (почти 6 000) сейчас без отопления из‑за поврежденной массированной атакой критической инфраструктуры столицы. Также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением", - отметил мэр.

    По его словам, в настоящее время коммунальщики обеспечили социальные учреждения, в частности больницы и роддома мобильными котельными, и вместе с энергетиками работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в домах киевлян.

    Украина Россия российско-украинская война энергетика Киев инфраструктура атака повреждения

    Последние новости

    14:38

    Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлян

    Другие страны
    14:33

    AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 км

    Инфраструктура
    14:33

    Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина Ирана

    Происшествия
    14:23

    Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TV

    Индивидуальные
    14:16

    Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"

    Футбол
    14:09

    Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминации

    Медиа
    14:08

    Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие Сирии

    Другие страны
    14:07

    Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

    В регионе
    14:05

    Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"

    Другие страны
    Лента новостей