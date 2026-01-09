Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминации

    Медиа
    • 09 января, 2026
    • 14:09
    Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминации

    В Азербайджане временно приостановят вещание телеканалов Dünya TV, MTV, Space TV, а также радиостанции Space FM из-за недобросовестной рекламы.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято на первом в этом году заседании Аудиовизуального совета.

    В ходе заседания были рассмотрены факты нарушений законодательства о рекламе, выявленные в конце 2025 года в ряде теле- и радиопрограмм. По итогам проверок, проведенных специалистами Совета и на основании ответов профильных органов, нарушения были подтверждены. В результате единогласным решением членов Совета к ряду вещателей применена санкция в виде трехчасового приостановления эфира.

    Так, в программе "Alo doktor", вышедшей в эфир 14 ноября 2025 года на Dünya TV, была распространена недостоверная информация о якобы наличии отдельных методов лечения на профессиональном уровне исключительно в рекламируемом медицинском учреждении, что расценено как недобросовестная реклама и нарушение статьи 6 закона "О рекламе".

    Аналогичное нарушение зафиксировано 27 ноября 2025 года в программе "Çıxış yolu" на телеканале MTV, где утверждалось, что лечение всех заболеваний возможно только в одном медицинском центре. В связи с этим вещание канала будет приостановлено 15 января 2026 года с 15:00 до 18:00.

    Кроме того, 3 декабря 2025 года в программе "Radio diaqnoz" на Space FM в рекламном материале о враче была озвучена информация о его лидерстве в отрасли в Азербайджане, что также признано нарушением рекламного законодательства. Радиостанция приостановит вещание 15 января 2026 года с 18:00 до 21:00.

    Отдельно рассматривался выпуск программы "Gəl, danış", вышедший 25 декабря 2025 года на Space TV. По мнению членов Совета, в эфире имели место элементы пропаганды дискриминации, что является нарушением статьи 14.1.4 закона "О медиа". С учетом ранее вынесенного предупреждения принято решение приостановить вещание канала 14 января 2026 года с 12:00 до 15:00.

    Азербайджан Аудиовизуальный совет телевидение телеканалы радиостанции реклама нарушение закона эфир вещание
    Audiovizual Şura üç televiziya və bir radionun yayımını müvəqqəti dayandıracaq

