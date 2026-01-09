İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Audiovizual Şura üç televiziya və bir radionun yayımını müvəqqəti dayandıracaq

    Media
    • 09 yanvar, 2026
    • 13:38
    Audiovizual Şura üç televiziya və bir radionun yayımını müvəqqəti dayandıracaq

    "Dünya TV", "MTV", "Space TV" və "Space FM"in yayımı müvəqqəti dayandırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Audiovizual Şuranın 2026-cı il yanvarın 9-da keçirilmiş ilk iclasında qərar qəbul olunub.

    Bildirilib ki, iclasda keçən ilin sonlarında bir sıra televiziya və radio kanallarında baş vermiş reklam qanunvericiliyinin pozulması halları nəzərdən keçirilib. Audiovizual Şuranın mütəxəssislərinin apardıqları araşdırmalar, müvafiq orqanlara göndərilən sorğulara cavablar nəticəsində pozuntular təsbit olunub və Şura üzvlərinin yekdilliklə qəbul etdikləri qərarlara əsasən həmin yayımçılara üçsaatlıq yayımın dayandırılması sanksiyası tətbiq olunub.

    Belə ki, 2025-ci il noyabrın 14-də "Dünya TV"də yayımlanan "Alo doktor" proqramı zamanı reklam materialında bəzi müalicə üsullarının peşəkar səviyyədə yalnız reklam olunan tibb müəssisəsində mövcudluğu barədə yanlış məlumatlar təqdim olunaraq haqsız reklama yol verilib və "Reklam haqqında" qanunun 6-cı maddəsinin tələbləri pozulub.

    Həmçinin, ötən il noyabrın 27-də "MTV" kanalında yayımlanan "Çıxış yolu" proqramı zamanı reklam materialında bütün xəstəliklərin təbii üsulla müalicəsinin yalnız reklam olunan tibb müəssisəsində mümkün olması haqqında yanlış məlumatlar təqdim olunaraq haqsız reklama yol verilib və "Reklam haqqında" qanunun 6-cı maddəsinin tələbləri pozulub.

    Eyni zamanda, 2025-ci il dekabrın 3-də "Space FM" radio kanalının efirində yayımlanan "Radio diaqnoz" proqramında həkimə aid reklam zamanı onun nömrə bir olması haqqında yanlış məlumatlar təqdim olunaraq haqsız reklama yol verilib və "Reklam haqqında" qanunun 6-cı maddəsinin tələbləri pozulub.

    Beləliklə, "Dünya TV", "MTV" telekanallarının və "Space FM" radiosunun yayımı yanvarın 15-də saat 21:00-dan saat 24:00-dək üçsaatlıq müvəqqəti dayandırılacaq

    Bundan başqa, iclasda keçən il dekabrın 25-də "Space TV" kanalında yayımlanan "Gəl, danış" proqramında aparıcının çıxışı da müzakirə olunub. Şura üzvlərinin ümumi fikrinə əsasən, yayım zamanı aparıcı tərəfindən mənşə ayrı-seçkiliyi təbliğ olunub və "Media haqqında" qanunun 14.1.4-cü maddəsinin tələbləri pozulub. "Space TV"yə bu istiqamətdə (ayrı-seçkiliyin təbliği hallarına yol verilməsi) keçən il ərzində xəbərdarlıq elan olunduğu nəzərə alınaraq bu dəfə kanalın yayımının 2026-cı il yanvarın 14-də saat 12:00-dan 15:00-dək üçsaatlıq dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.

    Bununla yanaşı, "Azercell Telekom" MMC-nin audiovizual media fəaliyyəti üçün lisenziyaların verilməsi ilə bağlı müraciətinə də baxılıb. Təqdim olunmuş sənədlərin və iqtisadi əsaslandırmanın yoxlanılması, habelə yerində keçirilmiş baxışın nəticələri əsasında Audiovizual Şura xidmət adı "Kinon" olmaqla "Azercell Telekom" MMC-yə universal platforma operatoru və sifarişli yayım xidməti provayderi lisenziyalarının verilməsi haqqında müvafiq qərarlar qəbul edib.

    Eyni zamanda, iclasda "Neftçi TV" kanalının fəaliyyəti müzakirə olunub. Bildirilib ki, peyk yayımı həyata keçirməyən platforma yayımçısı lisenziyasına uyğun olaraq son bir il ərzində birbaşa internet üzərindən davamlı yayım apara bilməyən kanalla bağlı Audiovizual Şura "Neftçi Media" MMC-yə bir neçə dəfə bildiriş verib, xəbərdarlıq edib. Nəticədə "Neftçi Media" MMC yayım apara bilmədiyi üçün lisenziyanın ləğvi məqsədilə Şuraya müraciət edib. Audiovizual Şura müraciəti nəzərə alaraq "Neftçi TV" kanalı üçün "Neftçi Media" MMC-yə verdiyi peyk yayımı həyata keçirməyən platforma yayımçısı lisenziyasını ləğv edib.

    Audiovizual Şura “Dünya TV” MTV Space tv
    Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминации

    Son xəbərlər

    14:15

    "AccessBank" kartları ilə ictimai nəqliyyatda ödənişlərə 20 % keşbek imkanı!

    Maliyyə
    14:14
    Foto

    Dörd kəndə yola salınan ilk köç karvanı Ağdərə şəhərinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:09

    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:05

    "Finans İnvest" BOKT adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    Maliyyə
    14:05

    Ukrayna səfiri Azərbaycan XİN nümayəndəsi ilə Bakı-Kiyev tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:03
    Foto

    Xətai rayonunda imtiyazlı xəstələr üçün yeni aptek fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    14:02

    Audiovizual Şura "Neftçi TV" üçün platforma yayımçısı lisenziyasını ləğv edib

    Fərdi
    13:58

    AYNA: Bakıda mikromobillik şəbəkəsinin uzunluğu 50 kilometrə çatdırılıb

    İnfrastruktur
    13:54

    Almaniya klubunun "Qarabağ"la oyundan əvvəl Bakıda mətbuat konfransı və açıq məşqi olmayacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti