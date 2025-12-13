Reuters: Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются

Столкновения между Таиландом и Камбоджей не прекратились, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения прекратить огонь.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Накануне Трамп сообщил, что обе стороны договорились о перемирии при его посредничестве, однако официальные лица упомянутых стран не подтвердили этот факт.

Согласно Министерству информации Камбоджи, тайские силы продолжили наносить удары по целям вдоль спорной границы, в том числе с использованием истребителей. Камбоджийская сторона утверждает, что бомбардировки не прекратились даже после объявления о прекращении огня.

В ответ тайские военные обвинили Камбоджу в нарушении международного права, заявив, что она продолжала атаки на гражданские районы и размещала мины на территории, находящейся под контролем Таиланда.