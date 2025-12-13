Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Reuters: Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 08:57
    Столкновения между Таиландом и Камбоджей не прекратились, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения прекратить огонь.

    Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

    Накануне Трамп сообщил, что обе стороны договорились о перемирии при его посредничестве, однако официальные лица упомянутых стран не подтвердили этот факт.

    Согласно Министерству информации Камбоджи, тайские силы продолжили наносить удары по целям вдоль спорной границы, в том числе с использованием истребителей. Камбоджийская сторона утверждает, что бомбардировки не прекратились даже после объявления о прекращении огня.

    В ответ тайские военные обвинили Камбоджу в нарушении международного права, заявив, что она продолжала атаки на гражданские районы и размещала мины на территории, находящейся под контролем Таиланда.

