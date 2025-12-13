WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Kamboca ilə sərhəddə 14 tailandlı hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 17:55
    Kamboca ilə sərhəddə döyüşlər zamanı həlak olan Tailand hərbçilərinin sayı 14-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "AFP" agentliyi Tailand Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsinə istinadən bildirib.

    "Daha dörd hərbçi həlak olub", - deyə o bildirib və əlavə edib ki, həlak olan Tailand hərbçilərinin ümumi sayı 14-ə çatıb.

    Qeyd edək ki, dekabrın 7-si Kamboca-Tailand sərhədi boyu atıcı silahların tətbiqi ilə silahlı toqquşmalar baş verib.

    Tailand Kamboca
