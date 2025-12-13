Kamboca ilə sərhəddə 14 tailandlı hərbçi ölüb
Digər ölkələr
- 13 dekabr, 2025
- 17:55
Kamboca ilə sərhəddə döyüşlər zamanı həlak olan Tailand hərbçilərinin sayı 14-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "AFP" agentliyi Tailand Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsinə istinadən bildirib.
"Daha dörd hərbçi həlak olub", - deyə o bildirib və əlavə edib ki, həlak olan Tailand hərbçilərinin ümumi sayı 14-ə çatıb.
Qeyd edək ki, dekabrın 7-si Kamboca-Tailand sərhədi boyu atıcı silahların tətbiqi ilə silahlı toqquşmalar baş verib.
