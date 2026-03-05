İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Nicat Kazımov Gənc Tamaşaçılar Teatrında yeni vəzifəyə təyinat alıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 mart, 2026
    • 10:54
    Nicat Kazımov Gənc Tamaşaçılar Teatrında yeni vəzifəyə təyinat alıb

    Əməkdar artist Nicat Kazımov Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında yeni vəzifəyə təyin olunub.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, rejissor bundan sonra teatrın yaradıcılıq şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edəcək.

    Xatırladaq ki, Mədəniyyət Nazirliyi dövlət teatrlarının idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq qərarlar qəbul edib.

    Qərara əsasən, "Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında" qanunun tələblərinə uyğun olaraq, dövlət teatrlarının əsasnamələri, strukturu və ştat cədvəlləri yenidən işlənilərək təsdiqlənib.

    Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrı Nicat Kazımov

