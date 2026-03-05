Araik Arutyunyan: İran ətrafındakı vəziyyət Cənubi Qafqaza mənfi təsir göstərir
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 10:48
Ermənistan İran ətrafındakı vəziyyətin Cənubi Qafqaz regionuna mənfi təsir göstərdiyini hesab edir.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş nazirinin aparatının rəhbəri Araik Arutyunyan bildirib.
