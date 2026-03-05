Ереван обеспокоен влиянием кризиса в Иране на экономику региона

Армения считает, что ситуация вокруг Ирана оказывает негативное влияние на регион Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

По его словам, в Армении создана специальная рабочая группа, которая ведет мониторинг ситуации с целью минимизации возможных негативных последствий для страны.

"Происходящее в регионе, расположенном в непосредственной близости от Армении, является достаточно серьезным и в целом оказывает, будет оказывать и далее весьма негативное влияние на развитие региона", - отметил Арутюнян.

Он подчеркнул, что Ереван и Тегеран имеют тесные связи, поэтому нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не может не отражаться на двустороннем сотрудничестве.

"У нас существует довольно тесное сотрудничество по всем направлениям, и нынешняя ситуация, безусловно, влияет на эти процессы, в частности в экономическом плане. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы смягчить эти последствия", - добавил он.