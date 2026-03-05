Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Ереван обеспокоен влиянием кризиса в Иране на экономику региона

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 10:44
    Ереван обеспокоен влиянием кризиса в Иране на экономику региона

    Армения считает, что ситуация вокруг Ирана оказывает негативное влияние на регион Южного Кавказа.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

    По его словам, в Армении создана специальная рабочая группа, которая ведет мониторинг ситуации с целью минимизации возможных негативных последствий для страны.

    "Происходящее в регионе, расположенном в непосредственной близости от Армении, является достаточно серьезным и в целом оказывает, будет оказывать и далее весьма негативное влияние на развитие региона", - отметил Арутюнян.

    Он подчеркнул, что Ереван и Тегеран имеют тесные связи, поэтому нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не может не отражаться на двустороннем сотрудничестве.

    "У нас существует довольно тесное сотрудничество по всем направлениям, и нынешняя ситуация, безусловно, влияет на эти процессы, в частности в экономическом плане. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы смягчить эти последствия", - добавил он.

    эскалация на Ближнем Востоке Армения Операция США и Израиля против Ирана
    Araik Arutyunyan: İran ətrafındakı vəziyyət Cənubi Qafqaza mənfi təsir göstərir
    Ты - Король

    Последние новости

    10:59
    Фото

    Набиев пригласил британских инвесторов к созданию дата-центров по ИИ в Азербайджане

    Инфраструктура
    10:53

    Арутюнян: Граждане Армении не в полной мере осознают важность TRIPP для безопасности страны

    В регионе
    10:53

    Самир Шарифов: Азербайджан формирует адаптивную модель экономического управления

    Финансы
    10:47

    Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против "Хезболлах"

    Другие страны
    10:45
    Фото

    Граждане 45 стран вывезены из Ирана через Азербайджан

    Внутренняя политика
    10:44

    Ереван обеспокоен влиянием кризиса в Иране на экономику региона

    Другие страны
    10:39
    Фото
    Видео

    Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

    Бизнес
    10:37

    Кабмин внес изменения в состав коллегии Минэкономики

    Внутренняя политика
    10:33

    В Гёранбое в результате столкновения автомобилей пострадали пять человек

    Происшествия
    Лента новостей